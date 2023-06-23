Altın fiyatları yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 560 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 541 bin lira, en yüksek 1 milyon 565 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,3 artarak 1 milyon 560 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 560 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 541 bin lira, en yüksek 1 milyon 565 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,3 artarak 1 milyon 560 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 397 milyon 853 bin 234,33 lira, işlem miktarı ise 936,17 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 403 milyon 521 bin 651,79 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Say Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.495.000,00 1.923,70 En Düşük 1.541.000,00 1.905,00 En Yüksek 1.565.000,00 1.922,00 Kapanış 1.560.000,00 1.918,90 Ağırlıklı Ortalama 1.550.376,95 1.914,69 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.397.853.234,33 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 936,17 Toplam İşlem Adedi 38 Ekonomi Kaynak: AA / Serhat Tutak Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler