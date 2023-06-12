Altın fiyatları yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 492 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 490 bin 300 lira, en yüksek 1 milyon 503 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artarak 1 milyon 492 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 492 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 490 bin 300 lira, en yüksek 1 milyon 503 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artarak 1 milyon 492 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 356 milyon 830 bin 141,33 lira, işlem miktarı ise 1.598,54 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 582 milyon 947 bin 245,59 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.461.000,00 1.945,00 En Düşük 1.490.300,00 1.945,00 En Yüksek 1.503.000,00 1.974,80 Kapanış 1.492.000,00 1.964,00 Ağırlıklı Ortalama 1.499.621,52 1.953,17 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.356.830.141,33 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.598,54 Toplam İşlem Adedi 46 Ekonomi Kaynak: AA / Serhat Tutak Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler