Altın fiyatları yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 461 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 461 bin lira, en yüksek 1 milyon 492 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artarak 1 milyon 461 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 461 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 461 bin lira, en yüksek 1 milyon 492 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artarak 1 milyon 461 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 483 milyon 989 bin 878,22 lira, işlem miktarı ise 2.369,29 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 489 milyon 815 bin 138,97 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Golden Global Yatırım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, HSBC Bank ve Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.460.400,00 1.950,00 En Düşük 1.461.000,00 1.945,00 En Yüksek 1.492.500,00 1.978,85 Kapanış 1.461.000,00 1.945,00 Ağırlıklı Ortalama 1.472.880,22 1.961,46 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.483.989.878,22 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.369,29 Toplam İşlem Adedi 77 Kaynak: AA / Ekonomi Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler