Altın fiyatları yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 475 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 420 bin lira, en yüksek 1 milyon 525 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 9,7 artarak 1 milyon 475 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 475 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 420 bin lira, en yüksek 1 milyon 525 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 9,7 artarak 1 milyon 475 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 764 milyon 896 bin 473,16 lira, işlem miktarı ise 2.697,52 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 856 milyon 97 bin 185,66 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.345.000,00 1.985,00 En Düşük 1.420.000,00 1.937,00 En Yüksek 1.525.000,00 1.980,05 Kapanış 1.475.000,00 1.940,00 Ağırlıklı Ortalama 1.465.247,71 1.955,42 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.764.896.473,16 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.697,52 Toplam İşlem Adedi 81 Ekonomi Kaynak: AA / Serhat Tutak Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler