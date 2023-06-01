Altın fiyatları yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 372 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 300 bin lira, en yüksek 1 milyon 405 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artarak 1 milyon 372 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 609 milyon 287 bin 833,52 lira, işlem miktarı ise 2.720,31 kilogram oldu. Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Say Kıymetli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 372 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 300 bin lira, en yüksek 1 milyon 405 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artarak 1 milyon 372 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 609 milyon 287 bin 833,52 lira, işlem miktarı ise 2.720,31 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Say Kıymetli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

???????Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: