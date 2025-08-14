Altın Fiyatları Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 416 bin lira olarak belirlenerek yüzde 0,1 artış gösterdi. Bugün toplam işlem hacmi 4 milyar 741 milyon lira, işlem miktarı ise 1080 kilogram olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 416 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 406 bin lira, en yüksek 4 milyon 424 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 416 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 413 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 741 milyon 199 bin 494,48 lira, işlem miktarı ise 1080,09 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 750 milyon 709 bin 962,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ile EHG Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.413.000,003.332,95

En Düşük4.406.000,003.320,00

En Yüksek4.424.999,503.390,00

Kapanış4.416.000,003.321,00

Ağırlıklı Ortalama4.416.427,973.354,43

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.741.199.494,48

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.080,09

Toplam İşlem Adedi55

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
