Altın Fiyatları Yükselişini Sürdürüyor

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlayarak 5 bin 683 lira seviyesine ulaştı. Çeyrek altın 9 bin 630, Cumhuriyet altını ise 38 bin 360 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları, uluslararası ticaret gerginlikleri ve faiz indirim beklentileriyle rekor kırmaya devam ediyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 683 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 1,7 artışla 5 bin 662 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5 bin 683 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 630 liradan, cumhuriyet altını 38 bin 360 liradan satılıyor.

Bugün 4 bin 242,1 dolarla rekor seviyeyi test eden altının onsu, dünkü kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 4 bin 226 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasında artan ticaret gerginliği, ABD'de federal hükümetin kapanması ve Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin artmasıyla rekor kırmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de ise Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 970 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
