Altın Fiyatları Yükselerek 4 Milyon 363 Bin Liraya Ulaştı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 363 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 363 bin lira, en yüksek 4 milyon 371 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 363 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 360 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 782 milyon 271 bin 221,48 lira, işlem miktarı ise 408,99 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 56 milyon 163 bin 608,62 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Atasay Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: