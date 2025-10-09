Haberler

Altın Fiyatları Yükseldikçe Talep Arttı

Küresel belirsizliklerle birlikte altın fiyatları rekor kırarken, Kapalıçarşı esnafı 8 Ekim tarihinde satış durdurma iddialarını açıklığa kavuşturdu. Gram altın 5 bin 400 lira olurken, çeyrek altın 8 bin 900 lira bandında işlem görüyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların altına olan talebi arttırdı. 8 Ekim tarihinde Kapalıçarşı'da altın satışının durdurulduğu iddia edilmişti. Kapalıçarşı esnafı, 8 Ekim tarihinde birkaç esnafı ani yükselişten sonra 15 dakikalığına altın satışını durdurduğunu, ardından satışa devam ettiğini söyledi.

Altın rekor kırmaya devam ediyor. Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcılar altına yöneldi. Ons altın 4 bin doları aştı. İç piyasada gram altın fiyatları 5 bin 400 lira bandına yükselirken, çeyrek altın 8 bin 900 lira bandında seyrediyor. 8 Ekim tarihinde Kapalıçarşı'da altın satışının durdurulduğu iddia edilmişti. Konuya açıklık getiren Kapalıçarşı esnafı, 8 Ekim tarihinde ani yükselişlerden dolayı birkaç esnafında 15 dakikalığına altın satışı durdurduğunu, ardından satışların devam ettiğini söyledi. Şu an ise satışlarda herhangi bir sorun olmadığını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
