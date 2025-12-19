Haberler

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 11 bin liraya yükseldi

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altın kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 6 milyon 11 bin liraya ulaşarak yüzde 0,3'lük bir artış gösterdi. Altında toplam işlem hacmi ise 4 milyar 452 milyon lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 11 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 980 bin lira, en yüksek 6 milyon 11 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 6 milyon 11 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 993 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 452 milyon 217 bin 759,57 lira, işlem miktarı ise 747,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 158 milyon 187 bin 836,89 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese, Uğuras Kıymetli Madenler ile Atanur Kuyumculuk olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış5.993.000,004.279,45
En Düşük5.980.000,004.280,05
En Yüksek6.011.000,004.378,00
Kapanış6.011.000,004.365,00
Ağırlıklı Ortalama6.003.244,244.335,07
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.452.217.759,57

Toplam İşlem Miktarı (Kg)747,25

Toplam İşlem Adedi49

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
title