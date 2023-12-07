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Altın Fiyatları Yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 947 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 874 bin lira, en yüksek 1 milyon 949 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 4,3 artışla 1 milyon 947 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 866 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 226 milyon 349 bin 133,78 lira, işlem miktarı ise 1.707,91 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 466 milyon 270 bin 698 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 947 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 874 bin lira, en yüksek 1 milyon 949 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 4,3 artışla 1 milyon 947 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 866 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 226 milyon 349 bin 133,78 lira, işlem miktarı ise 1.707,91 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 466 milyon 270 bin 698 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.866.000,002.003,95

En Düşük1.874.000,002.007,00

En Yüksek1.949.000,002.097,30

Kapanış1.947.000,002.097,30

Ağırlıklı Ortalama1.891.513,692.033,00

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.226.349.133,78

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.707,91

Toplam İşlem Adedi???????61

Kaynak: AA / Ekonomi

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