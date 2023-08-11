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Altın Fiyatları Yükseldi

Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 712 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 650 bin lira, en yüksek 1 milyon 716 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artarak 1 milyon 712 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 436 milyon 699 bin 318,84 lira, işlem miktarı ise 2.677,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 506 milyon 909 bin 961,37 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar INTL HRM Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 712 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 650 bin lira, en yüksek 1 milyon 716 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artarak 1 milyon 712 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 436 milyon 699 bin 318,84 lira, işlem miktarı ise 2.677,13 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 506 milyon 909 bin 961,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar INTL HRM Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.668.850,001.910,00

En Düşük1.650.000,001.900,00

En Yüksek1.716.500,001.974,05

Kapanış1.712.000,001.932,50

Ağırlıklı Ortalama1.655.070,781.913,15

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.436.699.318,84

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.677,13

Toplam İşlem Adedi73

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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