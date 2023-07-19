Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 730 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 697 bin lira, en yüksek 1 milyon 750 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artarak 1 milyon 730 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 871 milyon 288 bin 282,42 lira, işlem miktarı ise 3.436,64 kilogram oldu. Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Golden Global Yatırım şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 730 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 697 bin lira, en yüksek 1 milyon 750 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artarak 1 milyon 730 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 871 milyon 288 bin 282,42 lira, işlem miktarı ise 3.436,64 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler,Golden Global Yatırım şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.692.440,00 1.970,10 En Düşük 1.697.000,00 1.958,30 En Yüksek 1.750.000,00 1.984,30 Kapanış 1.730.000,00 1.960,00 Ağırlıklı Ortalama 1.705.680,51 1.973,10 Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.871.288.282,42 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.436,64 Toplam İşlem Adedi 91 Ekonomi Kaynak: AA / Serhat Tutak Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler