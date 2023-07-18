Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 692 bin 440 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 658 bin 250 lira, en yüksek 1 milyon 716 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 1 milyon 692 bin 440 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 981 milyon 254 bin 764,69 lira, işlem miktarı ise 3.602,00 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 996 milyon 518 bin 685,49 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, Golden Global Yatırım, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 692 bin 440 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 658 bin 250 lira, en yüksek 1 milyon 716 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 1 milyon 692 bin 440 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 981 milyon 254 bin 764,69 lira, işlem miktarı ise 3.602,00 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 996 milyon 518 bin 685,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, Golden Global Yatırım, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.664.000,00 1.958,40 En Düşük 1.658.250,00 1.941,95 En Yüksek 1.716.000,00 1.970,10 Kapanış 1.692.440,00 1.970,10 Ağırlıklı Ortalama 1.686.224,76 1.957,50 Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.981.254.764,69 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.602,00 Toplam İşlem Adedi 83 Ekonomi Kaynak: AA / Serhat Tutak Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler