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Altın Fiyatları Yükseldi

Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 664 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 631 bin lira, en yüksek 1 milyon 666 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 664 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 16 milyon 221 bin 542,94 lira, işlem miktarı ise 2.446,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 20 milyon 419 bin 461,86 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Golden Global Yatırım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 664 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 631 bin lira, en yüksek 1 milyon 666 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 664 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 16 milyon 221 bin 542,94 lira, işlem miktarı ise 2.446,25 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 20 milyon 419 bin 461,86 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Golden Global Yatırım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.633.000,001.959,00

En Düşük1.631.000,001.936,00

En Yüksek1.666.000,001.966,00

Kapanış1.664.000,001.958,40

Ağırlıklı Ortalama1.643.394,691.951,96

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.016.221.542,94

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.446,25

Toplam İşlem Adedi73

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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