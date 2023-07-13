Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 653 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 631 bin lira, en yüksek 1 milyon 654 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 1 milyon 653 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 926 milyon 994 bin 25,54 lira, işlem miktarı ise 2.394,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 969 milyon 366 bin 563,45 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 653 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 631 bin lira, en yüksek 1 milyon 654 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 1 milyon 653 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 926 milyon 994 bin 25,54 lira, işlem miktarı ise 2.394,86 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 969 milyon 366 bin 563,45 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi,Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.627.990,00 1.930,00 En Düşük 1.631.000,00 1.940,00 En Yüksek 1.654.400,00 1.965,65 Kapanış 1.653.000,00 1.945,00 Ağırlıklı Ortalama 1.641.056,45 1.951,49 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.926.994.25,54 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.394,86 Toplam İşlem Adedi 65 Ekonomi Kaynak: AA / Serhat Tutak Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler