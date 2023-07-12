Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 627 bin 990 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 611 bin 500 lira, en yüksek 1 milyon 632 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artarak 1 milyon 627 bin 990 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 948 milyon 612 bin 786,78 lira, işlem miktarı ise 3.060,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 8 milyon 794 bin 540,85 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 627 bin 990 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 611 bin 500 lira, en yüksek 1 milyon 632 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artarak 1 milyon 627 bin 990 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 948 milyon 612 bin 786,78 lira, işlem miktarı ise 3.060,43 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 8 milyon 794 bin 540,85 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: