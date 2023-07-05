Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 623 bin 500 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 604 bin lira, en yüksek 1 milyon 627 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 1 milyon 623 bin 500 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 542 milyon 182 bin 442,42 lira, işlem miktarı ise 955,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 548 milyon 316 bin 886,83 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 623 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 604 bin lira, en yüksek 1 milyon 627 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 1 milyon 623 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 542 milyon 182 bin 442,42 lira, işlem miktarı ise 955,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 548 milyon 316 bin 886,83 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.623.000,00 1.930,00 En Düşük 1.604.000,00 1.920,00 En Yüksek 1.627.000,00 1.940,00 Kapanış 1.623.500,00 1.931,40 Ağırlıklı Ortalama 1.622.085,00 1.927,38 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.542.182.442,42 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 955,20 Toplam İşlem Adedi 44 Ekonomi Kaynak: AA / Serhat Tutak Borsa İstanbul Maden KMTP Ekonomi Haberler