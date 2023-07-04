Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 623 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 612 bin lira, en yüksek 1 milyon 625 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 1 milyon 623 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 236 milyon 532 bin 93,41 lira, işlem miktarı ise 146,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 268 milyon 543 bin 217,50 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 623 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 612 bin lira, en yüksek 1 milyon 625 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 1 milyon 623 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 236 milyon 532 bin 93,41 lira, işlem miktarı ise 146,26 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 268 milyon 543 bin 217,50 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: