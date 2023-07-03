Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 610 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 605 bin 1 lira, en yüksek 1 milyon 611 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 1 milyon 610 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 794 milyon 869 bin 534,15 lira, işlem miktarı ise 498,60 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 885 milyon 261 bin 380,20 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 610 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 605 bin 1 lira, en yüksek 1 milyon 611 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 1 milyon 610 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 794 milyon 869 bin 534,15 lira, işlem miktarı ise 498,60 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 885 milyon 261 bin 380,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: