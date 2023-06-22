Altın fiyatları yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 495 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 446 bin lira, en yüksek 1 milyon 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artarak 1 milyon 495 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 495 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 446 bin lira, en yüksek 1 milyon 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artarak 1 milyon 495 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 876 milyon 433 bin 512,41 lira, işlem miktarı ise 1.973,18 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 86 milyon 470 bin 155,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.455.000,00 1.909,55 En Düşük 1.446.000,00 1.907,46 En Yüksek 1.499.000,00 1.928,00 Kapanış 1.495.000,00 1.923,70 Ağırlıklı Ortalama 1.460.082,92 1.920,26 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.876.433.512,41 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.973,18 Toplam İşlem Adedi 98 Ekonomi Kaynak: AA / Serhat Tutak Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler