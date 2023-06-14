Altın fiyatları yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 480 bin 500 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 463 bin lira, en yüksek 1 milyon 496 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 1 milyon 480 bin 500 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 480 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 463 bin lira, en yüksek 1 milyon 496 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 1 milyon 480 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 136 milyon 564 bin 278,38 lira, işlem miktarı ise 1.445,73 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 191 milyon 864 bin 832,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGLOBAL Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.479.000,00 1.967,65 En Düşük 1.463.000,00 1.931,05 En Yüksek 1.496.000,00 1.967,00 Kapanış 1.480.500,00 1.957,00 Ağırlıklı Ortalama 1.480.211,54 1.941,80 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.136.564.278,38 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.445,73 Toplam İşlem Adedi 58 Ekonomi Kaynak: AA / Serhat Tutak Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler