Altın Fiyatları Sonunda 5 Milyon 790 Bin Liraya Geriledi

Güncelleme:
Borsa İstanbul'un Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 5 milyon 790 bin liraya düştü. Piyasa günü, en düşük 5 milyon 775 bin liradan işlem gördü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 790 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 775 bin lira, en yüksek 5 milyon 800 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 5 milyon 790 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 807 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 304 milyon 776 bin 841,21 lira, işlem miktarı ise 753,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 670 milyon 503 bin 574,02 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.807.000,004.260,00

En Düşük5.775.000,004.112,35

En Yüksek5.800.000,004.235,00

Kapanış5.790.000,004.230,00

Ağırlıklı Ortalama5.787.811,414.163,28

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.304.776.841,21

Toplam İşlem Miktarı (Kg)753,87

Toplam İşlem Adedi57

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
500
