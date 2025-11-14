Haberler

Altın Fiyatları Haftanın Son Günü Düştü

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 5 milyon 830 bin liraya gerileyerek yüzde 1,9 azalış gösterdi. İşlem hacmi ise 5 milyar 491 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 5 milyon 830 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 800 bin lira, en yüksek 5 milyon 960 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 1,9 azalışla 5 milyon 830 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 940 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 491 milyon 612 bin 51,66 lira, işlem miktarı ise 947,74 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 958 milyon 287 bin 922,84 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.940.000,004.367,00

En Düşük5.800.000,004.072,10

En Yüksek5.960.000,004.330,00

Kapanış5.830.000,004.072,10

Ağırlıklı Ortalama5.881.646,104.243,59

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.491.612.051,66

Toplam İşlem Miktarı (Kg)947,74

Toplam İşlem Adedi71

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
