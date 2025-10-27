Haberler

Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı

Altının gramı, güne 5 bin 513 liradan işlem görerek düşüşle başladı. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşle birlikte gram altın, günü 5 bin 545 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın 9 bin 626, Cumhuriyet altını ise 38 bin 358 liradan satılmakta. ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin yumuşayabileceği beklentileri altın fiyatlarını etkiliyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 513 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,4 azalışla 5 bin 545 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5 bin 513 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 626 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 358 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 4 bin 81 dolarda seyrediyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler ile dolar endeksindeki toparlanma altın fiyatlarını baskılıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta gerçekleştireceği toplantı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
