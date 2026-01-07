Haberler

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 352 bin liraya yükseldi

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6 milyon 352 bin liraya çıkarak %0,1 artış göstermiştir. İşlem hacmi 8 milyar lira olarak kaydedilmiştir.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 446 milyon 350 bin 182,70 lira, işlem miktarı ise 1.353,37 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 201 milyon 319 bin 657,11 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler ile Sura Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.345.000,004.585,00
En Düşük6.200.000,004.401,00
En Yüksek6.370.000,004.589,50
Kapanış6.352.000,004.580,00
Ağırlıklı Ortalama6.318.687,734.502,56
Toplam İşlem Hacmi (TL)8.446.350.182,70
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.353,37
Toplam İşlem Adedi84

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi



