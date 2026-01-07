Altının kilogram fiyatı 6 milyon 352 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 352 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 200 bin lira, en yüksek 6 milyon 370 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 6 milyon 352 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 345 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 446 milyon 350 bin 182,70 lira, işlem miktarı ise 1.353,37 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 201 milyon 319 bin 657,11 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler ile Sura Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: