Altın Fiyatları Gün Sonunda Geriledi

Altın Fiyatları Gün Sonunda Geriledi
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 35 bin lira olarak kaydedildi. Fiyat, önceki güne göre %0,6 azalış gösterdi ve toplam işlem hacmi 16 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 35 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 925 bin lira, en yüksek 4 milyon 35 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 azalışla 4 milyon 35 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 60 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 16 milyar 236 milyon 533 bin 811,94 lira, işlem miktarı ise 4.095,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 492 milyon 746 bin 533,94 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.060.000,003.290,00

En Düşük3.925.000,003.128,00

En Yüksek4.035.000,003.232,00

Kapanış4.035.000,003.232,00

Ağırlıklı Ortalama3.950.170,303.192,83

Toplam İşlem Hacmi (TL)16.236.533.811,94

Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.095,70

Toplam İşlem Adedi113

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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