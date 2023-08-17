Altın Fiyatları Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 706 bin 500 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 637 bin lira, en yüksek 1 milyon 710 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1 milyon 706 bin 500 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 702 milyon 467 bin 152,77 lira, işlem miktarı ise 1.623,84 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 703 milyon 834 bin 281 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası, Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 706 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 637 bin lira, en yüksek 1 milyon 710 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1 milyon 706 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 702 milyon 467 bin 152,77 lira, işlem miktarı ise 1.623,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 703 milyon 834 bin 281 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası, Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: