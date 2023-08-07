Altın Fiyatları Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 665 bin lira, en yüksek 1 milyon 704 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 702 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 40 milyon 37 bin 328,27 lira, işlem miktarı ise 4.201,08 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 72 milyon 894 bin 113,60 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 665 bin lira, en yüksek 1 milyon 704 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 702 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 40 milyon 37 bin 328,27 lira, işlem miktarı ise 4.201,08 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 72 milyon 894 bin 113,60 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: