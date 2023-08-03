Altın Fiyatları Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 685 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 664 bin lira, en yüksek 1 milyon 700 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 1 milyon 685 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 8 milyar 966 milyon 802 bin 640,34 lira, işlem miktarı ise 5.348,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 9 milyar 41 milyon 579 bin 38,24 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Golden Global Yatırım Bankası, Çakmakcı Kıymetli Madenler ve Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 685 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 664 bin lira, en yüksek 1 milyon 700 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 1 milyon 685 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 8 milyar 966 milyon 802 bin 640,34 lira, işlem miktarı ise 5.348,40 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 9 milyar 41 milyon 579 bin 38,24 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Golden Global Yatırım Bankası,Çakmakcı Kıymetli Madenler ve Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: