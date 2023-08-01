Altın Fiyatları Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 688 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 679 bin lira, en yüksek 1 milyon 705 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalarak 1 milyon 688 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 141 milyon 820 bin 408,29 lira, işlem miktarı ise 4.230,74 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 159 milyon 1 bin 777,42 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 688 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 679 bin lira, en yüksek 1 milyon 705 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalarak 1 milyon 688 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 141 milyon 820 bin 408,29 lira, işlem miktarı ise 4.230,74 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 159 milyon 1 bin 777,42 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: