Altın Fiyatları Düşüşte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 283 bin liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 262 bin 494 lirayı, en yüksek 2 milyon 284 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 2 milyon 283 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 290 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 880 milyon 172 bin 709,53 lira, işlem miktarı ise 2.207,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 881 milyon 246 bin 299,92 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: