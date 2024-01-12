Altın Fiyatları Düşüşte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 968 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 955 bin lira, en yüksek 2 milyon 64 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,7 azalışla 1 milyon 968 bin liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 43 bin 950 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 5 milyar 198 milyon 190 bin 688,15 lira, işlem miktarı ise 2.627,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 237 milyon 18 bin 168,81 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Ziraat Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: