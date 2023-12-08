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Altın Fiyatları Düşüşte

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 920 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 871 bin lira, en yüksek 1 milyon 946 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 1 milyon 920 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 947 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 8 milyar 914 milyon 702 bin 924,10 lira, işlem miktarı ise 4.718,60 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 30 milyon 830 bin 28,03 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 920 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 871 bin lira, en yüksek 1 milyon 946 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 1 milyon 920 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 947 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 8 milyar 914 milyon 702 bin 924,10 lira, işlem miktarı ise 4.718,60 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 30 milyon 830 bin 28,03 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.947.000,002.097,30

En Düşük1.871.000,002.010,00

En Yüksek1.946.500,002.093,90

Kapanış1.920.000,002.025,00

Ağırlıklı Ortalama1.881.137,612.039,30

Toplam İşlem Hacmi (TL)8.914.702.924,10

Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.718,60

Toplam İşlem Adedi???????106

Kaynak: AA / Ekonomi

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