Üye Girişi
Haberler

Altın Fiyatları Düşüşte

Son Güncelleme:
Abone Ol

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 866 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 864 bin lira, en yüksek 1 milyon 950 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 866 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 936 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 594 bin 604,87 lira, işlem miktarı ise 2.126,61 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 120 milyon 703 bin 57,52 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, INTL HRM Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 866 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 864 bin lira, en yüksek 1 milyon 950 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 866 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 936 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 594 bin 604,87 lira, işlem miktarı ise 2.126,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 120 milyon 703 bin 57,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, INTL HRM Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.936.000,002.085,00

En Düşük1.864.000,002.002,00

En Yüksek1.950.000,002.086,40

Kapanış1.866.000,002.003,95

Ağırlıklı Ortalama1.877.207,032.028,22

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.000.594.604,87

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.126,61

Toplam İşlem Adedi???????81

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title