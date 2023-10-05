Altın Fiyatları Düşüşte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 665 bin 2 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 600 bin lira, en yüksek 1 milyon 675 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 1 milyon 665 bin 2 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 665 bin 2 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 600 bin lira, en yüksek 1 milyon 675 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 1 milyon 665 bin 2 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 198 milyon 90 bin 929,40 lira, işlem miktarı ise 1.971,07 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 229 milyon 231 bin 372,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler, NMGLOBAL Kıymetli Madenler, Uguras Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: