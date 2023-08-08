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Altın Fiyatları Düşüşte

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 656 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 656 bin lira, en yüksek 1 milyon 730 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalarak 1 milyon 656 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 2 milyon 887 bin 249,02 lira, işlem miktarı ise 1.795,97 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 63 milyon 243 bin 106,68 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler,Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Çakmakcı Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 656 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 656 bin lira, en yüksek 1 milyon 730 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalarak 1 milyon 656 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 2 milyon 887 bin 249,02 lira, işlem miktarı ise 1.795,97 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 63 milyon 243 bin 106,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler,Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Çakmakcı Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.702.000,001.930,00

En Düşük1.656.000,001.915,00

En Yüksek1.730.900,001.992,45

Kapanış1.656.000,001.915,00

Ağırlıklı Ortalama1.661.124,701.954,17

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.002.887.249,02

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.795,97

Toplam İşlem Adedi30

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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