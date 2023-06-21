Altın fiyatları düşüşte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 455 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 455 bin lira, en yüksek 1 milyon 467 bin 980 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 455 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 455 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 455 bin lira, en yüksek 1 milyon 467 bin 980 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 455 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 586 milyon 780 bin 408,15 lira, işlem miktarı ise 2.453,67 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 624 milyon 24 bin 561,92 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri,Yapı Kredi Bankası,Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.473.500,00 1.950,00 En Düşük 1.455.000,00 1.909,55 En Yüksek 1.467.980,00 1.960,00 Kapanış 1.455.000,00 1.909,55 Ağırlıklı Ortalama 1.461.229,64 1.929,16 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.586.780.408,15 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.453,67 Toplam İşlem Adedi 85 Ekonomi Kaynak: AA / Serhat Tutak Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler