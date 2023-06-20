Altın fiyatları düşüşte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 473 bin 500 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 467 bin lira, en yüksek 1 milyon 479 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 473 bin 500 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 473 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 467 bin lira, en yüksek 1 milyon 479 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 473 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 431 milyon 542 bin 966,84 lira, işlem miktarı ise 2.321,82 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 446 milyon 756 bin 53,73 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.477.000,00 1.935,00 En Düşük 1.467.000,00 1.935,00 En Yüksek 1.479.700,00 1.959,50 Kapanış 1.473.500,00 1.950,00 Ağırlıklı Ortalama 1.475.782,12 1.948,75 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.431.542.966,84 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.321,82 Toplam İşlem Adedi 111 Ekonomi Kaynak: AA / Serhat Tutak Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler