Altın fiyatları düşüşte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 345 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 340 bin lira, en yüksek 1 milyon 425 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 1 milyon 345 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 345 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 340 bin lira, en yüksek 1 milyon 425 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 1 milyon 345 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 872 milyon 676 bin 637,20 lira, işlem miktarı ise 2.870,51 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 978 milyon 383 bin 956,55 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.358.000,00 1.982,00 En Düşük 1.340.000,00 1.942,00 En Yüksek 1.425.000,00 1.995,00 Kapanış 1.345.000,00 1.985,00 Ağırlıklı Ortalama 1.363.014,58 1.965,81 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.872.676.637,20 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.870,51 Toplam İşlem Adedi 89 Ekonomi Kaynak: AA / Serhat Tutak Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler