Altın fiyatları düşüşte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 358 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 312 bin lira, en yüksek 1 milyon 359 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 358 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 358 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 312 bin lira, en yüksek 1 milyon 359 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 358 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 396 milyon 362 bin 834,35 lira, işlem miktarı ise 3.346,44 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 672 milyon 516 bin 959,58 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: