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Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 703 bin 500 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 700 bin lira, en yüksek 1 milyon 742 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 703 bin 500 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 654 milyon 932 bin 786,06 lira, işlem miktarı ise 3.914,33 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 129 milyon 995 bin 617,04 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Ahlatcı Metal Rafineri, şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 703 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 700 bin lira, en yüksek 1 milyon 742 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 703 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 654 milyon 932 bin 786,06 lira, işlem miktarı ise 3.914,33 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 129 milyon 995 bin 617,04 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Ahlatcı Metal Rafineri, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.709.535,001.966,35

En Düşük1.700.000,001.944,65

En Yüksek1.742.000,001.982,00

Kapanış1.703.500,001.944,65

Ağırlıklı Ortalama1.709.791,161.969,00

Toplam İşlem Hacmi (TL)7.129.995.617,04

Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.179,04

Toplam İşlem Adedi93

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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