Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 718 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 684 bin lira, en yüksek 1 milyon 734 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 718 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 80 milyon 938 bin 202,78 lira, işlem miktarı ise 3.576,39 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 297 milyon 217 bin 376,68 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Golden Global Yatırım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 718 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 684 bin lira, en yüksek 1 milyon 734 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 718 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 80 milyon 938 bin 202,78 lira, işlem miktarı ise 3.576,39 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 297 milyon 217 bin 376,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Golden Global Yatırım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: