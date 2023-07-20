Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 722 bin 598 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 700 bin lira, en yüksek 1 milyon 742 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 722 bin 598 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 456 milyon 269 bin 133,56 lira, işlem miktarı ise 2.605,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 462 milyon 616 bin 814,47 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar INTL HRM Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Golden Global Yatırım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Iar Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 722 bin 598 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 700 bin lira, en yüksek 1 milyon 742 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 722 bin 598 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 456 milyon 269 bin 133,56 lira, işlem miktarı ise 2.605,40 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 462 milyon 616 bin 814,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar INTL HRM Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Golden Global Yatırım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.730.000,00 1.960,00 En Düşük 1.700.000,00 1.959,90 En Yüksek 1.742.000,00 1.990,00 Kapanış 1.722.598,00 1.980,00 Ağırlıklı Ortalama 1.712.176,46 1.976,36 Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.456.269.133,56 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.605,40 Toplam İşlem Adedi 84 Ekonomi Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler