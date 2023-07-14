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Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 633 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 632 bin lira, en yüksek 1 milyon 654 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 1 milyon 633 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 306 milyon 766 bin 756,30 lira, işlem miktarı ise 2.633,42 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 643 milyon 171 bin 166,27 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 633 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 632 bin lira, en yüksek 1 milyon 654 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 1 milyon 633 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 306 milyon 766 bin 756,30 lira, işlem miktarı ise 2.633,42 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 643 milyon 171 bin 166,27 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.653.000,001.945,00

En Düşük1.632.000,001.936,58

En Yüksek1.654.500,001.959,85

Kapanış1.633.000,001.959,00

Ağırlıklı Ortalama1.634.161,301.949,40

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.306.766.756,30

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.633,42

Toplam İşlem Adedi87

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi

İstanbul Altın Rafinerisi Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

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