Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 616 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 592 bin lira, en yüksek 1 milyon 628 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 616 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 549 milyon 984 bin 863,63 lira, işlem miktarı ise 1.589,01 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 554 milyon 757 bin 72,59 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 616 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 592 bin lira, en yüksek 1 milyon 628 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 616 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 549 milyon 984 bin 863,63 lira, işlem miktarı ise 1.589,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 554 milyon 757 bin 72,59 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler,Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler,Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: