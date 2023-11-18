Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandı. BIST 100 endeksi yüzde 1,06 kazançla haftayı tamamladı. Altın ve dolar da değer kazandı.

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,06 kazançla 7.853,36 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.520,02, en yüksek 7.863,99 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,63 kazançla 7.565,84 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 3,92 artışla 10.223,88, Mali Endeksi yüzde 0,65 değer kazancıyla 7.895,14 puana yükselirken Sanayi Endeksi yüzde 0,19 azalarak 12.599,39 puana geriledi.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,71 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım oldu. Penta Teknoloji Dağıtımı yüzde 10,45 ile Türk Hava Yolları, yüzde 10,25 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,51 ile Bera Holding, yüzde 10,06 ile VakıfBank, yüzde 9,11 ile Alfa Solar Enerji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 360 milyar 604 milyon lirayla Koç Holding, 350 milyar 865 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 297 milyar 922 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,46 değer kazancıyla 1.830 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,50 kazançla 12.300 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,46 değer kazanarak 28,6980 lira, avronun satış fiyatı yüzde 2,15 yükselişle 31,1840 lira oldu.

Geçen hafta 34,9440 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,26 artarak 35,7340 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,15 kazançla 32,4600 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)