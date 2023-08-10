Alternatif Bank VOV Hesap Sahiplerine Nakit İade Kampanyası

Alternatif Bank VOV Hesap sahipleri, belirlenen sektörlerden yapacakları harcamalarından aylık 200 TL'ye kadar anında nakit iadesi kazanabiliyor. Banka, VOV Kart sahiplerine harcadıkça kazanma fırsatı sunuyor. Eczane, kitap-kırtasiye, veteriner ve seçili kahve zincirlerinde yapılan harcamalardan aylık 200 TL'ye kadar nakit iadesi avantajından yararlanılabilir. Kampanya kapsamında yılda toplamda 2 bin 400 TL'ye kadar nakit iadesi kazanma imkanı bulunuyor. Alternatif Bank müşterileri, mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yaparak VOV Hesap sahibi olabilir ve hemen kazanmaya başlayabilir.