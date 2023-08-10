Alternatif Bank VOV Hesap Sahiplerine Nakit İade Kampanyası
Ekonomi Haberleri
Alternatif Bank VOV Hesap sahipleri, belirlenen sektörlerden yapacakları harcamalarından aylık 200 TL'ye kadar anında nakit iadesi kazanabiliyor. Banka, VOV Kart sahiplerine harcadıkça kazanma fırsatı sunuyor. Eczane, kitap-kırtasiye, veteriner ve seçili kahve zincirlerinde yapılan harcamalardan aylık 200 TL'ye kadar nakit iadesi avantajından yararlanılabilir. Kampanya kapsamında yılda toplamda 2 bin 400 TL'ye kadar nakit iadesi kazanma imkanı bulunuyor. Alternatif Bank müşterileri, mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yaparak VOV Hesap sahibi olabilir ve hemen kazanmaya başlayabilir.
Alternatif Bank VOV Hesap sahipleri, belirlenen sektörlerden yapacakları harcamalarından aylık 200 TL'ye kadar anında nakit iadesi kazanabiliyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, VOV Kart sahiplerine "Nakit İade Kampanyası" ile harcadıkça kazanma fırsatı sunuyor.
Alternatif Bank VOV Kart sahibi müşteriler, eczane, kitap-kırtasiye, veteriner ve seçili kahve zincirlerinde yapacakları harcamalarından aylık 200 TL'ye kadar nakit iadesi avantajından yararlanıyor.
Müşteriler anında yüzde 50'ye varan kampanya ile yaptıkları alışverişlerinden yılda toplamda 2 bin 400 TL'ye kadar nakit iadesi kazanabiliyor.
Alternatif Bank mobil uygulaması üzerinden, şubeye gitmeden görüntülü görüşmeyle Alternatif Bank müşterisi olan kullanıcılar, aynı zamanda VOV Hesap sahibi olup hemen kazanmaya başlıyor.