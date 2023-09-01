Alternatif Bank'ta Seçkin Mutlubaş Genel Müdür Yardımcılığına atandı

Alternatif Bank'ta Seçkin Mutlubaş, Yapılandırma, Yasal Takip'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Alternatif Bank açıklamasına göre, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olan Seçkin Mutlubaş, 2009 yılında yine aynı üniversitede bankacılık yüksek lisansını tamamladı. 2006-2010 yıllarında Türk Ekonomi Bankası Krediler Tahsis Bölümü'nde, 2010-2012 yıllarında HSBC Kredi Riski Bölümü'nde çalıştı.

2012-2022 yıllarında da Odeabank'ta farklı görevlerde yer alan Mutlubaş, son olarak Erken Uyarı ve SME Kredileri Yakın İzleme Kıdemli Müdürü görevini yürüttü. Temmuz 2022'de Alternatif Bank ailesine katılarak Krediler Yapılandırma ve Yasal Takip Direktörlüğü görevini üstlenen Mutlubaş, Ağustos 2023 itibarıyla Yapılandırma, Yasal Takip'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi İlkay Girgin, "Alternatif Bank çatısı altında Krediler Yapılandırma ve Yasal Takip Direktörlüğü görevini yürüten değerli ekip arkadaşımız Sayın Seçkin Mutlubaş'ı, Genel Müdür Yardımcısı olarak üst yönetimimizde görmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Girgin, "Alternatif Bank olarak 'Basiretli Bankacılık' yaklaşımımız doğrultusunda aktif kalitemizi yüksek seviyede tutmaya büyük önem veriyoruz. Bu noktada, özelikle tahsilat performansımızdaki gelişim hem tahsili gecikmiş alacak oranımıza hem de finansal sonuçlarımıza son derece olumlu katkı sağlıyor. Seçkin Bey'in, önümüzdeki dönemde de bankamızın hedeflerine önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyor, bu vesileyle kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.

Bankanın yöneticilerini kendi içinden belirlemedeki başarısına değinen Girgin, "Kendi ekolümüz, değerlerimiz ve kurum kültürümüzle büyümek stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda, bankamızı geleceğe taşıyacak liderlerimizi organizasyonumuz içerisinden belirlemeye özen gösteriyoruz. Yetenek programlarımızın başarısı sayesinde, müdür ve üzeri pozisyonlardaki atamalarımızın ve görevlendirmelerimizin yüzde 80'ini banka içinden gerçekleştiriyoruz. Bu oran, stratejimizin doğruluğunu ve faydasını tescillemesi açısından anlamlı ve değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Seçkin Mutlubaş ise Alternatif Bank'ın kredi portföyü kalitesi ve tahsili gecikmiş alacak oranı açılarından sektör genelinden pozitif yönde ayrışan bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Mutlubaş, "Bu başarıda Bankamızın 'Basiretli ve Danışman Bankacılık' yaklaşımının önemi büyük. Buradan aldığımız güçle bankamızın risk maliyetini daha da aşağı çekerek, hedeflerimize ulaşmak için tüm ekip arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." yorumunda bulundu.