Alternatif Bank, müşterilere dijital kanallar üzerinden hızlı işlem imkanı sunuyor

Alternatif Bank, müşterilerine şifre alma, SIM kart bloke kaldırma ve cihaz tanımlama gibi işlemleri dijital kanallar üzerinden 3 dakika içinde gerçekleştirme imkanı sunuyor. Banka, dijital entegrasyonla müşterilerinin güvenlik işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlıyor.

Alternatif Bank, müşterilerine şifre alma, SIM kart bloke kaldırma ve cihaz tanımlama gibi işlemler için şubeye gitmeye gerek kalmadan 3 dakika içinde dijital kanallar üzerinden gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Alternatif Bank açıklamasına göre, dijital bankacılık alanında yaşanan gelişmeler her geçen gün kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştırırken, yeni hizmet kanalları ve ürünler bankacılık deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

Dijital kanallarını müşterilerinin konforu için geliştiren ve zahmetsiz müşteri deneyimi sunmayı hedefleyen Alternatif Bank, son olarak gerçekleştirdiği dijital entegrasyonla müşterilerinin güvenlik işlemlerini, kimlik doğrulama ve görüntülü görüşme ile birlikte NFC teknolojisini kullanarak, şubeye gitmeye gerek kalmadan 3 dakika içinde gerçekleştirmesine olanak sağladı.

Daha öncesinde şubeye gidilmesi gereken ve bazı durumlarda çözümü 1 günü bulan "Şifre Bloke Kaldırma", "Şifremi Unuttum", "Sim Kart Bloke Kaldırma", "Cihaz Kaldırma" ve "İlk Şifre Edinimi" işlemlerini Alternatif Bank müşterileri, bankanın mobil uygulaması üzerinden zaman kaybetmeden kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

"Dijitalleşme, geçmişin bir yeniliği, bugünün ise standardı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, dijital kanalları ve görüntülü görüşme sürecini öncü ve etkin şekilde kullanan bankalardan biri olduklarını ve bu kapsamdaki hizmetlerini daha ileri bir boyuta taşıdıklarını belirtti.

Bankacılıkta dijitalleşmenin geçmişin bir yeniliği, bugünün ise standardı haline geldiğini ifade eden Dede, şöyle devam etti:

"Bu noktada Alternatif Bank olarak 'bireysel bankacılık eşittir dijital bankacılık' anlayışıyla hareket ediyor, müşterilerimize sunacağımız hizmetleri genişletmek ve eşsiz bir deneyim yaşatmak için yoğun çaba harcıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda, müşterilerimizin güvenlikle ilgili süreçlerde 'şubeye gitmek zorunda kalmama' ve 'gerçek bir müşteri danışmanıyla hızlıca temasa geçebilme' gibi iki temel beklentisi olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla biz de hesap güvenliğiyle ilgili kritik süreçleri, self servis bir akış yerine görüntülü görüşme ve dijitali insani dokunuşla en iyi harmanlayan bir yöntemle sunma hedefiyle, geçtiğimiz sene şifre süreçlerimizi dijitalleştirdik."

Dede, gerçekleştirdikleri bu dijital entegrasyonla, müşterilerin zaman kaybetmeden, pratik bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağladıklarını belirterek, "Şifre unutma veya bloke kaldırma işlemlerini dijital bankacılık aracılığıyla yapabilen müşterilerimiz bunlara ek olarak, görüntülü görüşme süreciyle, ilk şifre edinimi, SIM kart bloke kaldırma ve cihaz tanımı kaldırma işlemlerini de 3 dakika gibi kısa bir sürede müşteri temsilcimizle karşılıklı görüşerek hızlı ve zahmetsizce gerçekleştirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Yenilikleri ve benzer çözümleri, sektörde ilk sunan öncü bankalardan biri olmaktan son derece mutlu olduklarını aktaran Dede, gelecekte de de müşterilerin dijital kanallarda yaşadığı deneyimi ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek için faaliyetlerini genişletmeye ve dijital entegrasyonlarını artırmaya devam edeceklerini kaydetti.